В школах Василеостровского района определились с поставщиком детского питания

Для Организации питания для детей в школах Василеостровского района назначен «Комбинат социального питания Красносельского района». Данные об этом появились на сайте госзакупок.

Сообщается, что комбинат будет осуществлять поставку горячего питания в 19 образовательных учреждений района. Общая сумма контракта с предприятием на обеды и завтраки составит 179,3 млн рублей.

Отметим, что всего в Петербурге на питание младших классов было выделено 433 млн рублей из федерального бюджета. Также 733 млн рублей добавлены из бюджета города. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова все контракты на организацию обедов школьникам были заключены еще в сентябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожаловаться на питание в школах можно будет по «горячей линии». Данная функция появилась в октябре этого года.