Пожаловаться на питание в петербургских школах можно будет «горячей линии»

Чтобы заявить о нарушениях, нужно позвонить по телефону: 318-27-03.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 октября, была организована «горячая линия» по вопросам питаниях в школах. Об этом сообщили в прокуратуре РФ. Ведомство собирается контролировать соблюдение прав совершеннолетних горожан. Ожидается, что о нарушениях будут сообщать по телефону: 318-27-03. Родители могут позвонить и рассказать о нарушениях в школах с 21 по 23 октября.

Сотрудники прокуратуры добавили, что можно жаловаться не только на качество питания, но и на другие вещи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе поставщиков школьного питания. В ходе инспекции выяснилось, что на складе ООО «Фуд Лэнд» овощи и фрукты хранятся с нарушениями. В морозильной камере ООО «Кронус-Т» мясо в вакуумной упаковке хранилось без маркировки.