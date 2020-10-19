Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе поставщика школьного питания

Прокуратура Калининского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей в образовательных учреждениях поставщиками ООО «Конус-Т» и ООО «Фуд Лэнд».

Правоохранители привлекли к проверке специалистов Восточного территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу в Выборгском, Калининском, Невском и Красногвардейском районах.

В ходе инспекции выяснилось, что на складе ООО «Фуд Лэнд» овощи и фрукты хранятся с нарушениями. В морозильной камере ООО «Кронус-Т» мясо в вакуумной упаковке хранилось без маркировки. В отношении организаций вынесено представление об устранении нарушений. Результаты проверки также направлены в управление Роспотребнадзора для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Беговой» задержали нарушителя масочного режима.