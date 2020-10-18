На станции метро «Беговая» полиция задержала мужчину за нарушение масочного режима

В Петербурге мужчина зашел в метрополитен без защитной маски, нарушив ограничительные меры, после чего спровоцировал конфликт с сотрудниками метро. На место прибыли сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел накануне, 17 октября, около 15:00. Пассажир на входе в метро не надел защитную маску, за что сотрудники метрополитена остановили его и попросили надеть средство индивидуальной защиты. Мужчина не отреагировал на замечание и спровоцировал конфликт.

В итоге, на место проишествия прибыли сотрудники полиции для урегулирования ситуации на станции «Беговая».

«Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу», – говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении нарушителя составлен административный протокол.

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