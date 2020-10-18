Легковушка сбила кабана перед поселком Лисий Нос

Утро воскресенья началось для водителя белой иномарки с неприятного ДТП: в Приморском районе ему под машину бросился кабан.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло примерно в 07:30 утра в воскресенье, 18 октября. Очевидцы произошедшего написали, что кабана сбили на Приморском шоссе, в правом ряду в направлении поселка Лисий Нос.

Судя по опубликованным в соцсети снимкам, ДТП особых помех на дороге не создало. На кадрах с места происшествия виден только эвакуатор и находящаяся на нем белая иномарка, которая осталась без бампера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семейство кабанов устроило забег по ЗСД. В скорости с автомобилями соревновались три взрослые особи и два поросенка.