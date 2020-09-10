Семейство кабанов устроило забег по ЗСД

В Петербурге горожане заметили семейство диких кабанов на Западном скоростном диаметре. Они держались края дороги рядом с автомобилями.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», кабанов, которые мчались в сторону трассы «Скандинавия» заметили на северной части ЗСД.

В скорости с автомобилями соревновались три взрослые особи и два поросенка.

В августе этого года gazeta.spb.ru писала о том, что финские ученые объявили в розыск кабана, который сбежал от них в Ленинградскую область. Дикую свинью пришлось искать по территории Выборгского района, на ней даже был ошейник.

Оказалось, что кабана потеряли ученые из Финляндии, которые изучали миграцию диких кабанов. Жителей Ленобласти просили не охотиться на животное и тем более не употреблять в пищу его мясо, поскольку животному вводили препарат.