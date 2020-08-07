Финские ученые объявили в розыск кабана в желтом ошейнике, сбежавшего от них в Ленобласть

Финские ученые объявили в розыск кабана в желтом ошейнике, сбежавшего от них в Ленобласть
На подопытной дикой свинье в момент побега был желтый ошейник. Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl

В Выборгском районе Ленобласти разыскивают подопытную дикую свинью, которая сбежала от финских ученых. Животное было в желтом ошейнике.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Финские ученые, изучающие миграцию диких кабанов, потеряли кабаниху в начале июня. Она сбежал от них через границу в Выборгский район.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, теперь ученые просят жителей региона помочь им найти сбежавшего кабана.

Всех, кто увидит меченное животное, просят обращаться в комитет по животному миру Ленобласти. Жителей также предупреждают, что на эту самку кабана нельзя охотиться и употреблять в пищу ее мясо, поскольку животному был введен некий препарат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву. Животные смогли без проблем попасть на другой берег.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кабан ленобласть финляндия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» получил Суперкубок после победы над «Локомотивом»
Беглов заработал за год в 2,5 раза меньше жены
В Петербурге раздали медицинские изделия для людей-«бабочек»
Финские ученые объявили в розыск кабана в желтом ошейнике, сбежавшего от ...
Маммана будет играть за «Сочи»
На Лесном рухнули два балкона, пострадали рабочие
Самолет вынужденно приземлился в Испании из-за отказа пассажира надеть маску
СК проверит информацию об экологическом бедствии в парке Лесопилки