Финские ученые объявили в розыск кабана в желтом ошейнике, сбежавшего от них в Ленобласть

В Выборгском районе Ленобласти разыскивают подопытную дикую свинью, которая сбежала от финских ученых. Животное было в желтом ошейнике.
Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Финские ученые, изучающие миграцию диких кабанов, потеряли кабаниху в начале июня. Она сбежал от них через границу в Выборгский район.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, теперь ученые просят жителей региона помочь им найти сбежавшего кабана.
Всех, кто увидит меченное животное, просят обращаться в комитет по животному миру Ленобласти. Жителей также предупреждают, что на эту самку кабана нельзя охотиться и употреблять в пищу ее мясо, поскольку животному был введен некий препарат.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву. Животные смогли без проблем попасть на другой берег.