Очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву

Очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву
Кабаны после заплыва отправились в лес. Фото: скриншот ЛенТВ24

Животные смогли без проблем попасть на другой берег.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Очевидец выложил в группе «Газета «Ладога» в социальной сети «Вконтакте» видео, на котором два кабана пересекают Неву в Ленинградской области. Он отметил, что животные справились с поставленной задачей и смогли попасть на противоположный берег. Одна из пользовательниц заверила, что подобное зрелище наблюдал ее супруг в Невском районе – тогда в воде было замечено целое стадо кабанов.

«ЛенТВ24» поговорил с кандидатов биологических наук Павлом Глазковым, который рассказал о жизни кабанов в диких условиях. Он отметил, что в Ленобласти обнаруживал гнезда этих животных – строительством убежища кабаны обычно занимаются сообща.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по Всеволожску прогуливались дикие кабанчики. Местных жителей просят быть осторожнее при встрече с животными.

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