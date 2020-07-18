По Всеволожску прогуливались дикие кабанчики

Местных жителей просят быть осторожнее при встрече с животными.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Стадо диких кабанчиков прогуливалось по Всеволожску – местные жители насчитали около 20 малышей. Во главе колонны шли две взрослые особи. Они ходили по парковке во дворе жилого дома, чем немало удивили прохожих.

«Около десяти особей с полным спокойствием прошествовали через парковку и скрылись в ближайшей лесопосадке»,

— объяснили очевидцы.

Животные затем скрылись в ближайших кустах. Непонятно, куда они направились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили о выходе диких лис в город.