Петербуржцев предупредили о выходе диких лис в город

Комитет по природопользованию обратился к жителям Петербурга с просьбой не подкармливать диких животных. На днях у жилых домов в Стрельне заметили гуляющих лис.

Специалисты экологической службы выяснили, что на небольших участках близ жилых домов оставляют еду для бездомных кошек, что спровоцировало размножение грызунов. Именно они привлекли лисицу и заставили её устроить свою нору.

«Столкнувшись с конкуренцией с другими хищниками, жертвами лисы стали также кошки», — отметили в комитете.

Комитет призывает не кормить животных, чтобы направить их в другое направление и показать им, что это не их территория. В случае, если люди продолжат оставлять еду, это приведет к размножению крыс и привлечет других лесных жителей.

Беспокоить или пытаться накормить лис не стоит. Если их не трогать, они не представляют опасности для человека.

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