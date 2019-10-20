Кинолог объяснил, почему нельзя подкармливать бездомных собак

Животное нужно приютить дома. Если такой возможности нет – обратиться в приют. Фото: Pixabay

Животное нужно приютить дома. Если такой возможности нет – обратиться в приют. Фото: Pixabay

Подкармливание бездомных собак на улицах может обернуться отрицательными последствиями. Такое заявление сделал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Со слов кинолога, если подкармливать бродячих собак регулярно, то они закрепятся на территории, где им дают еду. Голубев отметил, сообщают «РИА Новости», что стая будет постепенно увеличиваться и охранять новую территорию, что может привести к трагедиям.

Кинолог добавил, что лучшая помощь, которую можно оказать бродячим животным – приютить дома. Если такой возможности нет – обратиться в приют. Голубев подчеркнул, что в современном мире бездомных собак быть не должно, так как это домашние животные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о собаке, которая вернулась к хозяйке, спустя многих лет пропажи. Животное обнаружили волонтеры, они вышли на хозяйку благодаря микрочипу.