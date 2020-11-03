В России упростили порядок маркировки лекарств

В России упростили порядок маркировки лекарств
С 1 июля в России действует платная система маркировки. Фото: pixabay.com

С 3 ноября в России действует упрощенный порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Упрощенный режим ввели в связи с пиком повышенного спроса. Он будет действовать до «полной готовности всех участников отрасли». Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Теперь в аптеках и медучреждениях можно будет отпускать лекарства сразу после уведомления системы маркировки о поступлении препарата. Раньше приходилось ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе.

С 1 июля в России действует платная система маркировки. На каждую упаковку препарата наносится уникальный код, без которого препарат не пробивается. В октябре в связи с значительным ростом заболеваемости произошла серьезная нагрузка на систему, что повлекло за собой глобальный сбой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минпромторга заявил, что проблема системы маркировки лекарств связана с «недостаточной технической готовностью».

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