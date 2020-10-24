В России временно упростили систему маркировки лекарств

В системе маркировки лекарств зафиксировано два сбоя. Фото: pixabay.com

В системе маркировки лекарств зафиксировано два сбоя. Фото: pixabay.com

Минпромторг временно переводит систему цифровой маркировки лекарств в уведомительный режим работы. В Системе с момента запуска зафиксировано два сбоя.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Минпромторга России Дениса Мантурова, проблема системы маркировки лекарств связана с «недостаточной технической готовностью». При этом, обнаруженные сбои были устранены в течение суток.

«Принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки», – заявил Денис Мантуров.

Отмечается, что переход на временную систему не доставит неудобств при покупке лекарств. По словам Дениса Мантурова, люди могут купить необходимые препараты в аптеках в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Денис Мантуров рассказал о планах по выпуску миллионов доз вакцины от коронавируса.