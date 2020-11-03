Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч с «Зенитом»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч с «Зенитом»
Чиро Иммобиле. Фото: wikipedia.org

Итальянский форвард Чиро Иммобиле, который является лучшим бомбардиром римского клуба «Лацио» пропустит встречу с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, сыграть с петербургской командой в среду, 4 ноября, не смогут сразу несколько футболистов, помимо Чиро Иммобиле. В Северную столицу на игру не прилетят помимо нападающего, вратарь Томас Стракоша и полузащитник Лука Лейва. У всех троит футболистов положительные тесты на коронавирус.

При этом, официального заявления со стороны римского клуба «Лацио» не поступало.

Матч «Зенита» с «Лацио» пройдёт 4 ноября в Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сине-бело-голубых Семак верил в победу «Зенита» над «Химками». Команда из Петербурга выиграла со счетом 2:0.

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