Семак верил в победу «Зенита» над «Химками»

Он считает, что игра была непростой, но команда играла уверенно.

Сегодня, 1 ноября, состоялась встреча «Зенита» и «Химок» в рамках 13-го тура РПЛ. Матч завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Главный тренер футбольного клуба Сергей Семак заявил, что верил в победу своих подопечных и они держались на поле достойно.

Он объяснил, что игроки потратили много сил, чтобы добиться таких результатов. Семак рад хорошим новостям.

«Был уверен, что те, кто выйдет сегодня, выложатся на сто процентов. Так и вышло. На трансферном рынке не удалось сделать того, что было важно для команды. Но те, кто есть в команде, играют и забивают»,

— сказал он.

Напоминаем, что в последнее время «Зенит» не особо радовал болельщиков – сегодня была прервана серия из трех поражений. В какой-то момент Семак даже порывался уйти из клуба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал слухи о своей замене на Почеттино.