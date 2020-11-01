Семак прокомментировал слухи о своей замене на Почеттино

Главный тренер заявил, что публикации в СМИ – всего лишь выдумки.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак отреагировал на слухи о своей замене аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Своим мнением он поделился после матча 13-го тура РПЛ с «Химками» на пресс-конференции.

СМИ писали, что руководство петербургского клуба ведет переговоры с Почеттино. Отмечалось, что нынешний тренер не удовлетворяет запросы клуба. «Зенит» якобы не устраивают неудовлетворительные результаты в Лиге чемпионов.

Семак убежден, что эта история выдуманная и не нужно доверять всему, что публикуют в прессе.

«Но, если Почеттино приедет в Россию, это будет топ»,

— сказал специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» в гостях сыграет с «Химками» в воскресенье. Сине-бело-голубые провели встречу на выезде в 14:00 по московскому времени. Кроме этого, матч состоится без зрителей.