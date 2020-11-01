«Зенит» в гостях сыграет с «Химками» в воскресенье

«Зенит» в гостях сыграет с «Химками» в воскресенье
"Зенит". Фото: Gazeta.SPb. ru

В воскресенье, 1 ноября, петербургский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоится на стадионе «Арена Химки».

Сине-бело-голубые проведут встречу на выезде в 14:00 по московскому времени. Кроме этого, матч состоится без зрителей. Такое решение приняли власти из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Московской области.

Напомним, что участие в матче не смогут принять Сердар Азмун и Артем Дзюба. Иранский форвард не успел восстановиться после ангины, а российский нападающий испытывает небольшие проблемы с физической формой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч «Зенита» с римским «Лацио» в Лиге чемпионов могут перенести. У итальянской команды проблемы с кадровым составом, – у футболистов есть подозрение на коронавирус.

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