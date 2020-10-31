Матч «Зенита» в Лиге чемпионов против «Лацио» могут перенести

Итальянский клуб «Лацио» может отправить запрос в УЕФА с просьбой перенести игру против петербургского «Зенита» в рамках Лиге чемпионов. У одного из игроков команды подозрение на коронавирус. Об этом сообщает итальянская газета Gazzetta dello Sport.

По словам журналиста издания Танкериди Пальмери, у команды «Лацио» из Рима есть определенные проблемы с кадровым составом перед игрой с сине-бело-голубыми. А именно, трое игроков пропустили тренировку команды, и если один из них будет заражен коронавирусом, и если еще 9 футболистов, которые не ездили в Бельгию на игру с «Брюгге», тоже будут иметь положительный тест на Covid-19, то команда имеет право перенести игру с «Зенитом».

Напомним, что матч «Лацио» с «Зенитом» должен состояться в среду, 3 ноября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент именно римский клуб возглавляет турнирную таблицу, а команда и Петербурга ее замыкает, не набрав в двух играх ни одного очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-футболист сборной России Игорь Денисов не смог устроиться тренером в академию «Зенита».