Экс-футболист сборной России Денисов не смог устроиться в академию «Зенита» тренером

Бывший участник сборной России и клубов РПЛ по футболу Игорь Денисов не смог получить работу в петербургской академии «Зенита».

Денисов планировал получить место тренера, однако исполняющий обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов отказал ему, пишет телеграмм-канал «Рашен Football». Воспитанник «Зенита» был готов стать ассистентом команды любого возраста, и в сентябре клуб рассматривал его кандидатуру, однако позже Денисова все-таки не взяли.

Как передает портал NevaSport.ru, самого Денисова такое поведение родного клуба сильно удивило. Истинные причины отказа руководства академии, однако, остаются неизвестны. Напомним, что Андрею Аршавину удалось получить работу в академии «Зенита» без опыта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболиста «Зенита» Сердар Азмуна вызвали в сборную Ирана на несколько матчей.