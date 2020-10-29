Футболист «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на ближайшие матчи

Футболист «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на ближайшие матчи
Сердар Азмун. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич, 29 октября, огласил список игроков, которые приглашены в команду на ближайшие матчи. Футболист «Зенита» Сердар Азмун попал в заявку иранского наставника. Об этом сообщили на сайте петербургского клуба.

Уточняется, что игрок сине-бело-голубых примет участие в подготовке к двум товарищеским матчам, которые пройдут в начале ноября. Футболист сможет сыграть против сборной Боснии и Герцеговины в Сараево 12 ноября и против команды Ирана Б в Тегеране 17 ноября.

Напомним, что Сердар Азмун пропустил последний матч «Зенита», который состоялся в рамках второго тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

За сборную Ирана футболист провел в общей сложности 49 матчей и забил 32 гола.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил три поражения подряд петербургской команды.

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