Футболист «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич, 29 октября, огласил список игроков, которые приглашены в команду на ближайшие матчи. Футболист «Зенита» Сердар Азмун попал в заявку иранского наставника. Об этом сообщили на сайте петербургского клуба.

Уточняется, что игрок сине-бело-голубых примет участие в подготовке к двум товарищеским матчам, которые пройдут в начале ноября. Футболист сможет сыграть против сборной Боснии и Герцеговины в Сараево 12 ноября и против команды Ирана Б в Тегеране 17 ноября.

Напомним, что Сердар Азмун пропустил последний матч «Зенита», который состоялся в рамках второго тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

За сборную Ирана футболист провел в общей сложности 49 матчей и забил 32 гола.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил три поражения подряд петербургской команды.