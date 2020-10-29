Семак объяснил три поражения «Зенита» подряд впервые с 2018-го года

Семак объяснил три поражения «Зенита» подряд впервые с 2018-го года
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: wikimedia.org

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Боруссии» в Лиге чемпионов, которое впервые с 2018-го года стало третьим подряд.

Как отметил Семак, победы и поражения являются частью работы.

«Что касается сегодняшнего матча — можно было выиграть, но сложно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита». Спортивный специалист при этом добавил: нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.

Отметим, что «Зенит» проиграл «Боруссии» со счетом 0:2. Теперь 4 ноября команде из Петербурга предстоит принять «Лацио».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что болельщика «Зенита» арестовали на двое суток после матча с «Рубином». Оказалось, что он использовал на трибунах «Газпром Арены» пиротехнику. Теперь фанат также в течение года не сможет посещать спортивные мероприятия.

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