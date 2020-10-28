Болельщика «Зенита» арестовали на двое суток после матча с «Рубином»

В Северной столице двух болельщиков футбольного клуба «Зенит» привлекли к административной ответственности за нарушения на матче Чемпионата России. Одного из нарушителей арестовали на двое суток.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, двое фанатов сине-бело-голубой команды использовали на трибунах «Газпром Арены» пиротехнические средства, которые запрещены при проведении соревнований.

Инцидент произошел 24 октября на матче «Зенита» против казанского «Рубина». Нарушители использовали петарды, нарушив правила безопасности.

Петроградский районный суд наказал одного болельщика штрафом в размере 10 тыс. рублей и запретил посещение спортивных мероприятий на 1 год.

Второй фанат отделался от штрафа, но получил административный арест на двое суток, а также запрет на посещение игр команды и других спортивных мероприятий сроком на 1 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за нахождение в нетрезвом состоянии на стадионе двум болельщикам «Зенита» запретили посещение матчей на год.