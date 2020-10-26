Двум болельщикам «Зенита» запретили на год посещение матчей

В Северной столице болельщикам футбольного клуба «Зенит» выписан штраф в размере 10 тыс. рублей за посещение матча первого тура Лиги чемпионов в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в понедельник, 26 октября, фанатов сине-бело-голубой команды привлекли к административной ответственности. Двое болельщиков команды получили штраф, а также запрет на посещение матчей сроком на один год.

Уточняется, что инцидент произошел 20 октября на матче команды из Северной столицы против бельгийского «Брюгге». Двое фанатов пытались пройти контрольно-пропускной пункт на «Газпром Арену» в нетрезвом состоянии, что запрещено при посещении спортивных мероприятий.

Кроме этого, данные болельщики уже имели подобное нарушение. В 2018 году Савеловский районный суд Москвы выписал нарушителям штраф в размере 3 тыс. рублей. При этом нарушители не оплатили данное наказание, сославшись на то, что не знали о штрафе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба объяснил поражение «Зенита» в первом туре Лиги чемпионов.