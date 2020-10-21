Дзюба объяснил поражение «Зенита» в матче с «Брюгге»

Он считает, что россияне любят создавать себе проблемы – они их мотивируют.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему «Зенит» проиграл «Брюгге» в стартовом матче Лиги Чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игрок убежден, что на таких турнирах нельзя вести себя активно только 20 или 25 минут, за этим следует наказание. Он также отметил, что «сине-бело-голубые» чувствовали себя скованно до первого пропущенного мяча – он их раскрепостил.

Дзюба добавил, что россияне любят сами создавать себе проблемы. Напоминаем, что встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийского клуба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Зенит» — «Рубин» 24 октября ограничит движение транспорта на Крестовском.