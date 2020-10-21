Матч «Зенит» — «Рубин» 24 октября ограничит движение транспорта на Крестовском

В субботу, 24 октября, автомобилистам стоит быть готовыми к существенным ограничениям на дорогах Крестовского острова в связи с футбольным матчем «Зенит» — «Рубин».

Об этом в среду, 21 октября, информирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, 24 октября движение будет закрыто:

— с 00.00 до 24.00: по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту; по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге; по Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге; по Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее; по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее; по Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, а также по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;

— с 13.30 до 19.30 по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту, а также по набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала;

— с 16.30 до 20.30 по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной.

Кроме того, автомобильное движение ограничат на следующих улицах:

— с 13.30 до 19.30 на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге (там установят дорожный знак 5.15.7 «Направление движения по полосам»);

— с 16.30 до 20.30 — при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной ул установят знак 4.1.2 «Движение направо».

Также в течение 24 октября запрещена парковка на Северной дороге, Южной дороге, Бодрову переулку, улице Рюхина, от Северной дороги до Крестовского проспекта, по Морскому проспекту от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, по Крестовскому проспекту от Спортивной до Южной дороги, по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста, а также по нечетной стороне улице Савиной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Зенит» проиграл «Брюгге» на матче Лиги чемпионов.