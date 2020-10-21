«Зенит» уступил «Брюгге» — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

&#171;Зенит&#187; уступил &#171;Брюгге&#187; &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Игра состоялась в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb. ru

Gazeta.SPb.ru показывает, как проходил матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге». Игра завершилась победой бельгийцев со счетом 1:2.

Сине-бело-голубые сравняли счет на 74-й минуте. Фото: Gazeta.SPb. ru
Магомед Оздоев. Фото: Gazeta.SPb. ru

Спортсмены встретились во вторник, 20 октября, на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Артем Дзюба. Фото: Gazeta.SPb. ru
«Брюгге». Фото: Gazeta.SPb. ru
«Зенит». Фото: Gazeta.SPb. ru

На 63-й минуте счет открыл нападающий «Брюгге». Синее-бело-голубые сравняли счет на 74-й минуте. Бельгийцам удалось выйти вперед уже в добавленное время, голкипер «Зенита» пропустил мяч от Шарля де Кетеларе.

Ярослав Ракицкий. Фото: Gazeta.SPb. ru
Встреча завершилась со счетом 1:2. Фото: Gazeta.SPb. ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следующая игра ждет «Зенит» 24 октября в рамках чемпионата РПЛ.

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"Газпром Арена" "Зенит" брюгге фоторепортаж


 

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