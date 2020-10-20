«Зенит» потерпел поражение от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» закончился победой бельгийцев со счетом 1:2. Игра состоялась во вторник, 20 октября, на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Первый мяч принадлежал гостям. На 63-й минуте счет открыл нападающий «Брюгге». Синев-бело-голубые сравняли счет на 74-й минуте благодаря мощному удару защитника Деяна Ловрена. Бельгийцам удалось выйти вперед уже в добавленное время, голкипер «Зенита» пропустил мяч от Шарля де Кетеларе.

Следующая игра ждет петербургскую команду 24 октября в рамках чемпионата РПЛ. На этот раз «Зенит» встретится на домашнем поле с «Рубином».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом».