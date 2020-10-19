У трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом»

У трех футболистов &#171;Брюгге&#187; нашли коронавирус перед матчем с &#171;Зенитом&#187;
Матч состоится, несмотря на коронавирус. Фото: pixabay.com

У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.

У трех футболистов «Брюгге» были положительные результаты теста на коронавирус. Это выяснилось перед матчем против «Зенита» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Игроки уже прилетели в Санкт-Петербург, главный тренер бельгийской клуба Филипп Клеман уверяет, что его подопечные в порядке и готовы бороться за победу.

«У нас не было времени пройти новые тесты, но никаких симптомов у тех, кто прилетел, точно нет – это я знаю наверняка»,

— сказал Клеман.

Он добавил, что непросто терять игроков перед важным матчем, но ничего не остается. Клеман напомнил, что «Брюгге» только второй раз участвует в Лиге чемпионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
брюгге зенит лига чемпионов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Петергофском из-за ДТП образовалась пробка
Компании Nestle не захотела переводить сотрудников на «удаленку» ...
Расчленившую соседа женщину освободили в зале суда в Петербурге
«Зенит» и «Химки» сыграют без зрителей
Кристина Асмус назвала фильм, за съемки в котором ей стыдно
Около 400 школьников заразились коронавирусом во время сдачи ЕГЭ в 2020 году
У трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с ...
Спасатели предупредили петербуржцев о мокром снеге и гололедице во вторник