У трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом»

У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.
У трех футболистов «Брюгге» были положительные результаты теста на коронавирус. Это выяснилось перед матчем против «Зенита» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА Новости.
Игроки уже прилетели в Санкт-Петербург, главный тренер бельгийской клуба Филипп Клеман уверяет, что его подопечные в порядке и готовы бороться за победу.
«У нас не было времени пройти новые тесты, но никаких симптомов у тех, кто прилетел, точно нет – это я знаю наверняка»,
— сказал Клеман.
Он добавил, что непросто терять игроков перед важным матчем, но ничего не остается. Клеман напомнил, что «Брюгге» только второй раз участвует в Лиге чемпионов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге».