У трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирус перед матчем с «Зенитом»

У остальных игроков нет симптомов заболевания, так что встреча должна состоятся.

У трех футболистов «Брюгге» были положительные результаты теста на коронавирус. Это выяснилось перед матчем против «Зенита» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Игроки уже прилетели в Санкт-Петербург, главный тренер бельгийской клуба Филипп Клеман уверяет, что его подопечные в порядке и готовы бороться за победу.

«У нас не было времени пройти новые тесты, но никаких симптомов у тех, кто прилетел, точно нет – это я знаю наверняка»,

— сказал Клеман.

Он добавил, что непросто терять игроков перед важным матчем, но ничего не остается. Клеман напомнил, что «Брюгге» только второй раз участвует в Лиге чемпионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге».