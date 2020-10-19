У зенитовцев не нашли коронавирус перед матчем с «Брюгге»

Футболисты «Зенита» прошли проверку на новую коронавирусную инфекцию перед матчем Лиги чемпионов. Петербургскому клубу предстоит встретиться с «Брюгге».

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Зенита» Александра Медведева. По его словам, все тесты игроков на коронавирус оказались отрицательными.

Отметим, что мачт группового тура Лиги чемпионов «Зенита» и «Брюгге» должен пройти в Северной столице во вторник, 20 октября. Он начнется в 19:55.

Вспышку коронавируса выявили в «Брюгге», однако футболисты, у которых не подтвердили инфекцию, могут выйти на поле.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что матч «Зенит» — «Сочи» стал самым посещаемым в 11-м туре Российской премьер-лиги. За ходом игры на стадионе следили более 22 тысяч зрителей. Встреча проходила на петербургской «Газпром Арене».