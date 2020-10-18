Матч «Зенит» — «Сочи» стал самым посещаемым в 11-м туре РПЛ

Встреча между «Зенитом» и «Сочи» стала самой посещаемой в 11-м туре Российской премьер-лиги. За ходом игры на стадионе следили более 22 тысяч зрителей.

Такие данные проводит портал «ТурСтат», который подсчитал количество зрителей на матчах РПЛ, которые прошли 17 и 18 октября. Так, в первую тройку по посещаемости вошли матчи, которые прошли в Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В Петербурге игру на «Газпром Арене» посетил 22 231 зритель. В Краснодаре и Ростове-на-Дону игры посмотрели более 10 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что у соперника «Зенита» по Лиге чемпионов выявили коронавирус. Инфекцию подтвердили у трех футболистов бельгийского клуба «Брюгге». Заразились коронавирусом вратарь команды Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик.