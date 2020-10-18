У Соперников «Зенита» по Лиге Чемпионов выявлен коронавирус

Трое футболистов бельгийского клуба «Брюгге» заразились коронавирусной инфекцией. Их тесты на Covid-19 показали положительные результаты. Об этом команда сообщила в своем официальном Twitter-аккаунте.

Отмечается, что заразились коронавирусом вратарь команды Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик.

Напомним, что матч петербургского «Зенита» и бельгийского «Брюгге» должен состоятся 20 октября в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Игра пройдет в Северной столице на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у португальского футболиста Криштиану Роналду выявлен коронавирус. При этом болезнь у спортсмена протекает бессимптомно. Игрока отстранили от тренировок в сборной Португалии. Из-за этого футболист пропустил матч со Швецией в рамках Лиги наций.