У футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду выявлен коронавирус

Тест на коронавирусную инфекцию у футболиста Криштиану Роналду показал положительный результат. Болезнь у спортсмена протекает бессимптомно. Об этом сообщили в Федерации футбола Португалии.

Отмечается, что футболиста освободили от работы в сборной Португалии. Игрок пропустит матч против Швеции, который состоится завтра – 14 октября, в рамках Лиги наций.

Напомним, что несколько дней назад, коронавирус был выявлен у одноклубников Криштиану Роналду в Туринском «Ювентусе», а также у партнеров по сборной Португалии.

Последний матч Криштиану Роналду до выявления коронавируса провел в воскресенье, 11 октября, в составе сборной Португалии против команды Франции. Игра состоялась также в рамках Лиги наций и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дом португальского футболиста Криштиану Роналду на острове Мадейра ограбил неизвестный.