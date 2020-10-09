В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

На острове Мадейра неизвестный решил проникнуть на территорию частного дома нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Происшествие произошло в среду, 7 октября. Точный список украденных вещей не уточняется, но известно, что среди них имелась футболка с автографом спортсмена.

Правоохранители уже начали поиски злоумышленника. К счастью, камеры наблюдения смогли запечатлеть момент проникновения и внешность преступника. Поэтому его задержание — это лишь дело времени. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отреагировал на случившееся сам футболист не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возлюбленная Роналду согласилась стать его женой. Капитан сборной Португалии и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Футболист сделал предложение возлюбленной во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретится с его друзьями.