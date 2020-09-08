Возлюбленная Роналду согласилась стать его женой

Капитан сборной Португалии и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

Совместный снимок опубликовала возлюбленная спортсмена. Девушка написала под фото, что ответила Роналду согласием.

Как сообщило издание El Mundo, футболист сделал предложение возлюбленной во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретится с его друзьями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду пришел на матч без маски и получил замечание. Стюард попросил футболиста надеть СИЗ, чтобы предотвратить распространение коронавируса.