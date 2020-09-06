Роналду пришел на матч без маски и получил замечание

Роналду не вышел не вышел на поле, но поддерживал своих соотечесвенников. Фото: https://twitter.com/B24PT

Роналду не вышел не вышел на поле, но поддерживал своих соотечесвенников. Фото: https://twitter.com/B24PT

Стюард попросил футболиста надеть СИЗ, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Футболист Криштиану Роналду присутствовал на трибуне во время игры Португалии и Хорватии, которая состоялась 5 сентября. Стюард обратила внимание на то, что игрок сидел без медицинской маски, и сделала ему замечание. После этого Роналду тут же исправился и продолжил наблюдать за происходящим на поле. Разговор между именитым футболистом и стюардом запечатлели болельщики и выложили в Twitter.

Напоминаем, что матч прошел в рамках Лиги наций и завершился со счетом 4:1 в пользу Португалии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сборная России по футболу встретится в воскресенье со сборной Венгрии.