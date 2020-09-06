Сборная России по футболу встретится в воскресенье со сборной Венгрии

В воскресенье, 6 сентября, состоится матч Россия — Венгрия в рамках второго тура Лиги наций.

Групповой этап турнира продолжается. В первом матче с Сербией, Россия одержала уверенную победу со счетом 3:1. Венгрия в свою очередь в первом туре переиграла Турцию (1:0).

Игра между сборными пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене» в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что эта игра будет второй для сборной России в 2020 году. Последняя встреча в 2019 году состоялась с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира на Евро-2020. Сборная РФ тогда выиграла с разгромным счетом 5:0. Отметим, что чемпионат перенесен не 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Название турнира при этом останется неизменным. Часть матчей пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России победила Сербию со счетом 3:1.