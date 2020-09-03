Сборная России победила Сербию со счетом 3:1

Сразу два гола забил зенитовец Артем Дзюба.

Сборная России и сборная Сербии встретились на поле 3 сентября в рамках турнира Лиги Наций. В результате победу одержали наши футболисты со счетом 3:1. Первый тайм был напряженным, ни один игрок так и не смог удачно атаковать ворота противника. Второй тайм выдался более продуктивным.

В результате два гола забил Артем Дзюба, увеличить отрыв помог Вячеслав Караваев. Среди сербов отличился Александр Митрович, но это не помогло команде победить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женские команды «Зенита» и «Краснодара» завершили игру ничьей. Игра состоялась в понедельник, 31 августа. Петербурженки долго уступали своим соперницам с разницей в два мяча, но затем сумели забить один ответный гол, а на последних минутах – второй.