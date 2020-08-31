Женские команды «Зенита» и «Краснодара» завершили игру ничьей

Женские команды &#171;Зенита&#187; и &#171;Краснодара&#187; завершили игру ничьей
Женская футбольная команда "Зенит"

Матч между женскими командами «Зенита» и «Краснодара» 31 августа завершился вничью — 2:2.

Игра состоялась в понедельник, 31 августа. Петербурженки долго уступали своим соперницам с разницей в два мяча, но затем сумели забить один ответный гол, а на последних минутах – второй.

Так, петербуржцы первый круг завершают на шестой строчке, однако после игр следующего тура многое может поменяться. Ближайший матч сине-бело-голубые вновь проведут дома, уже в воскресенье женская команда примет «Рязань-ВДВ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женская команда «Краснодара» открыла счет в матче с «Зенитом».

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