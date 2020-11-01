Азмун и Дзюба могут пропустить матч «Зенита» с «Химками»

Футболисты петербургской команды «Зенит» Сердар Азмун и Артем Дзюба могут не сыграть в матче против «Химок» 1 ноября в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает «СЭ», у российского нападающего Артема Дзюбы может появиться небольшой выходной, вместо матча с «Химками». Игрок находится не в лучшей форме из-за напряженного графика, поэтому может пропустить игру, чтобы успеть восстановиться для поединка в Лиге чемпионов на следующей недели против «Лацио».

Иранский форвард Сердар Азмун имеет больше шансов не попасть в основной состав. Игрок еще не до конца восстановился после болезни. Напомним, что футболист заразился ангиной, из-за чего пропустил игру с дортмундской «Боруссией».

Отметим, что игра «Химки» – «Зенит» пройдет 1 ноября. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч «Зенита» против «Лацио» в Лиге чемпионов могут перенести.