Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Услуга действует в Санкт-Петербурге и в части районов Ленинградской области.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси». Услуга действует в Петербурге, Выборге, Всеволожске, Гатчине, Кингисеппе, Красном селе, Пушкине и в Сосновом бору, в районах Колпино, Кудрово и Парголово. Чтобы воспользоваться услугой, клиенту достаточно указать этот способ доставки на сайте интернет-магазина.

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту займет не более двух часов. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. При доставке карт соблюдаются правила санитарной безопасности. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Уже несколько лет мы решаем большинство бытовых задач с помощью смартфонов. Оплатить счета в пару кликов или совершить покупки онлайн стало привычным делом для петербуржцев. Отмечу, что существенно выросло число SIM-карт в интернет-магазине Tele2. Это наглядно демонстрирует, что такой способ покупок становится все востребованнее, поэтому нам так важно сделать его максимально простым и комфортным для клиента. Сотрудничество с «Яндекс.Такси» – шаг именно в этом направлении. Это быстро и удобно, а время, как известно, самый ценный ресурс для жителей мегаполисов».