В Сосновом Бору задержали владельца подпольного игрового клуба

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельности, и изъяли игровое оборудование. Фото: СУ СКР РФ по Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельности, и изъяли игровое оборудование. Фото: СУ СКР РФ по Ленобласти

Следователи задержали в Сосновом Бору 42-летнего мужчину. Предполагается, что он незаконно организовал и проводил азартные игры.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области, мужчину задержали в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, мужчина совместно с соучастниками преступления, незаконно организовал подпольный игровой клуб на территории Соснового Бора.

В ходе расследования дела сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельности, и изъяли игровое оборудование. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администраторы подпольного казино в Колпино ответят перед судом.