«Ночь искусств» и онлайн-диктант: Ленобласть празднует День народного единства

Жители Ленинградской области 4 ноября могут поучаствовать в масштабных проектах, которые проходят в День народного единства в регионе. В программе предусмотрены онлайн и офлайн мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

К 4 ноября в Тосно открылась фотовыставка «Россия. Полет через века». В экспозиции — более 20 авторов и 34 снимка, представляющие природные и архитектурные достопримечательности регионов страны, а также фотоснимки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы будут доступны для жителей города до 6 декабря.

Кроме этого, в регионе продолжаются онлайн и офлайн мероприятия акции «Ночь искусств». В рамках общей темы «Символы» зрителей ждут выставки, конкурсы, а также трансляции в социальных сетях.

Проверить свои знания истории и культуры народов России можно в диктанте. Большой этнографический диктант проходит онлайн на сайте проекта. Задания диктанта включают 20 общих вопросов и 10 персональных для каждого субъекта Российской Федерации. Диктант можно написать до 8 ноября и тут же узнать свой результат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном поздравили петербуржцев накануне Дня народного единства.