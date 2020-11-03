В Смольном поздравили петербуржцев накануне Дня народного единства

В Смольном обратились к жителям города. Фото: Baltphoto

В Смольном обратились к жителям города. Фото: Baltphoto

Во вторник, 3 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров обратились к жителям города, чтобы поздравить их с наступающим праздником – Днем народного единства, который пройдет 4 ноября.

Как сообщает Смольный, данный праздник стал для всех горожан символом национального единения.

«Высокая ответственность за судьбу Отечества и любовь к родному городу, сплоченность и беспримерное мужество помогли ленинградцам выстоять в страшные годы блокады и победить врага», – говорится в поздравлении.

Кроме этого, Александр Беглов и Вячеслав Макаров отметили, что в этом году 4 ноября станет также символом объединения в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Поддерживая друг друга, вместе мы продолжаем успешно трудиться на благо России и нашего любимого Санкт-Петербурга», – дополнили в сообщении Смольного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент России Владимир Путин посетит Петербург 3 ноября.