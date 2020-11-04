Дворцовый мост получит праздничную подсветку в День народного единства

В Северной столице, 4 ноября, в честь Дня народного единства два ключевых объекта города получат праздничную подсветку. Об этом сообщает СПб ГБУ «Ленсвет».

Отмечается, что особое освещение будет представлено для жителей города на Дворцовом мосту и на чугунных опорах на Большом проспекте Петроградской стороны.

Засияют праздничными огнями объекты с 16:55 по местному времени. Освещение будет выполнено в цветах российского триколора, – белый, синий и красный.

Для этого на Дворцовом мосту подсветят 600 специальных светодиодных светильников, а на чугунных опорах – 100 светящихся элементов.

Привычное освещение вернется на следующий день, – вечером 5 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие мероприятия пройдут в Ленинградской области в День народного единства. В программе запланированы онлайн и офлайн форматы.