Дворцовый мост получит праздничную подсветку в День народного единства

Дворцовый мост получит праздничную подсветку в День народного единства
Дворцовый мост. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице, 4 ноября, в честь Дня народного единства два ключевых объекта города получат праздничную подсветку. Об этом сообщает СПб ГБУ «Ленсвет».

Отмечается, что особое освещение будет представлено для жителей города на Дворцовом мосту и на чугунных опорах на Большом проспекте Петроградской стороны.

Засияют праздничными огнями объекты с 16:55 по местному времени. Освещение будет выполнено в цветах российского триколора, – белый, синий и красный.

Для этого на Дворцовом мосту подсветят 600 специальных светодиодных светильников, а на чугунных опорах – 100 светящихся элементов.

Привычное освещение вернется на следующий день, – вечером 5 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие мероприятия пройдут в Ленинградской области в День народного единства. В программе запланированы онлайн и офлайн форматы.

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