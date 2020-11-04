«ВКонтакте» будет блокировать оскорбления в День народного единства

В Среду, 4 ноября, пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут отдохнуть от негативных комментариев в сообществах. Для пользователей включили специальную блокировку оскорблений.

Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», включение функции блокировки негативных комментариев приурочено ко Дню народного единства. Данная система проработает в тестовом режиме в течение суток.

Отметим, что работать блокировка будет с помощью нейросети. Таким образом, администраторы сообществ смогут просто включить в своих группах фильтрацию неприятных высказываний, а пользователям, которые будут писать враждебные реплики, будет предложено отказаться от враждебных слов в отношении других людей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Северной столице в честь празднования Дня народного единства Дворцовый мост получит особую подсветку.