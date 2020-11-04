«Зенит» не смог вырвать победу у «Лацио»

«Зенит» не смог вырвать победу у «Лацио»
"Зенит" сыграл с "Лацио вничью. Фото: скриншот twitter.com/zenit_spb

Петербургский футбольный «Зенит» так и не смог одолеть итальянский «Лацио» в рамках Лиги чемпионов. Матч проходил в среду, 4 ноября.

«Лацио» петербуржцы принимали на «Газпром.Арене». Вначале удача была на стороне «Зенита» — Александр Ерохин смог открыть счет на 32-й минуте игры.

На перерыв после первого тайма команды ушли с результатом 1:0 в пользу «Зенита».

«Лацио» ответил под конец второго тайма – гол на 82-й минуте забил Кайседо.

Уже в добавленное время Мостовой послал в ворота «Лацио» еще один гол, однако арбитр зафиксировал офсайд у Артема Дзюбы.

Игра в результате завершилась со счетом 1:1.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что итальянский форвард Чиро Иммобиле, который является лучшим бомбардиром римского клуба «Лацио» был вынужден пропустить встречу с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Кроме нападающего в Северную столицу не полетели вратарь Томас Стракоша и полузащитник Лука Лейва. У всех троит футболистов положительные тесты на коронавирус.

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