«Все мы грешные»: Дзюба записал обращение после скандала с интим-видео

Артем Дзюба попал в неприятную историю из-за слитого в Сеть интим-видео. Капитан сборной России по футболу выразил благодарность всем, кто поддержал его в трудную минуту.

Речь идет о ролике, который появился в Сети в воскресенье, 8 ноября. На записи запечатлен мужчина, в котором многие узнали нападающего сине-бело-голубых. В этот же день петербуржцы играли с «Краснодаром», одержав победу над гостями.

В Telegram-канале «Зенита» появилось обращение Дзюбы. Футболист признался, что это был самый непростой матч в его карьере, а также добавил, что не сдержал эмоций в машине.

«Все мы грешные, к сожалению. Но в моменты, когда все отворачиваются, я благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту», — сказал футболист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малафеев высказался о выводе Дзюбы из состава сборной России по футболу.