Малафеев высказался о выводе Дзюбы из состава сборной России по футболу

Малафеев высказался о выводе Дзюбы из состава сборной России по футболу
Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Российский футболист Вячеслав Малафеев прокомментировал возможность вывода капитана сборной России Артема Дзюбы из состава команды.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял соответствующее решение после обнародования видео интимного характера с участием мужчины, напоминающего форварда сине-бело-голубых. Малафеев назвал такой исход логичным.

Как сообщили «РИА Новости», бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года отметил, что перед данным решением у Черчесова и Дзюбы был разговор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой прокомментировал главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак.

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