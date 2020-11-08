Семак рассказал об отношении Дзюбы к интимному видео

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Артемом Дзюбой.

Речь идет о ранее появившемся в сети ролике, где мужчина, напоминающий форварда сине-бело-голубых, занимается самоудовлетворением на камеру. В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак рассказал, что у него был разговор с Дзюбой. Он отметил, что у футболиста абсолютно нормальное отношение к происходящему.

Тренер также подчеркнул, что не собирается копаться в личной жизни спортсмена. Сам футболист никак не комментирует инцидент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео.