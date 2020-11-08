Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео

Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист никак не комментирует ролик, пока фанаты гадают: он или не он?

В Сеть попало видео, на котором мужчина, похожий на футболиста Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Пока что сложно сказать наверняка, игрок ли запечатлен на ролике, но многие поклонники убеждены, что перед ними именно Дзюба. Сам футболист никак не комментирует инцидент и даже закрыл аккаунт в Instagram.

Фанаты отмечают, что на видео слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Скорее всего, в комнате во время съемки был включен телевизор. Пользователи отмечают, что несколько лет назад Дзюбу и Орзул подозревали в интимной связи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» отключил комментарии в Instagram после скандальной ситуации в сети с Дзюбой.

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